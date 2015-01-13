В Росії прогнозують, що курс долара зросте до 70 рублів

Вчора з початком торгів курс долара різко зріс - від 61,55 руб. на закриття у п'ятницю до 62,5 руб., а незабаром наблизився до 63 руб., але після полудня почав знижуватися і до 15 години досяг 62,1 руб./$, передають Ведомости.

«До обіду рубль досить активно підтримували експортери: через два тижні чекають виплати ПВКК, акцизів і ПДВ, причому всі вони припадуть на 26-те число, так що про запаси рубля потрібно подбати заздалегідь», - пояснює аналітик «Сбербанк CIB» Іскандер Абдуллаєв. Крім того, можливо, продовжується політика «м'якого тиску», розпочата наприкінці грудня: різка девальвація може знову призвести до паніки і уряду вона не потрібна, вважає аналітик. «ЦБ примушує експортерів до продажу валюти, і, можливо, за свята щось накопичилося, оскільки у попередні дні обсяги торгів були мізерні - $500-800 млн на день», - зазначає дилер банку «Альба альянс» Артем Рощін.

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Але на рубль чинило тиск падіння цін на нафту. «Нафта падала весь день. Поки були експортні продажі, рубль міг це ігнорувати, але потім стало нікуди діватися», - говорить аналітик ING Дмитро Польовий. Крім того, на багатьох учасників ринку справив враження оновлений прогноз курсу долара від Goldman Sachs: на цей рік - 69 руб., на 2016 р. - 58 руб. Ці цифри використовувалися лише в огляді з нафтогазових компаній, а офіційний прогноз Goldman Sachs з рубля не змінювався, уточнив аналітик Goldman Sachs Гейдар Мамедов, але рублю це не допомогло: до 18 години долар коштував 63,4 руб. Євро до цього моменту подорожчав порівняно із закриттям п'ятниці на 2,85 руб. - до 75,1 руб. Увечері стало відомо і про зміну офіційного прогнозу Goldman Sachs з рубля: на тримісячному горизонті він змінений з 46,2 до 70 крб./$, на шестимісячному - з 47,7 до 65 руб./$, а на річному - з 49,6 до 60 руб./$, повідомляє «Интерфакс».

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Прогноз ціни нафти Goldman Sachs знизив від $83,8 до $50,4 за барель Brent на 2015 р. і з $90 до $70 на 2016 р. Вчора нафта подешевшала більше ніж на $2. «Нафта коштує менше $48 за барель, і 63 руб. за долар - це не той рівень, 65 руб. зараз було б вірніше», - вважає Рощін.

Виходячи з ринкових факторів, насамперед ціни на нафту, долар цілком може торгуватися на рівні 65 руб., а виходячи з потреб бюджету Росії на 2015 р. скоріше варто розглядати 70 руб., згоден Абдуллаєв.

Спекуляції з боку банків аналітики відкидають. «Поки були гарантовані інтервенції ЦБ, банки могли у період паніки грати на пониженні валюти, але така стратегія доцільна у випадку чіткого однонаправленого тренду, зараз же волатильність дуже висока, а рублі дорогі, так що навряд чи хтось стане ризикувати спекуляціями», - міркує Польовий.

Нагадаємо, вчора банк Росії значно знизив офіційний курс рубля.