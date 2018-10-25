Китай знизив курс юаня до рівня грудня 2016 року

Китайські аналітики прогнозують подальше ослаблення національної валюти.

Народний банк Китаю (Центробанк, НБК) у четвер знову знизив курс женьміньбі (офіційна назва китайської валюти) на 52 базисних пункти, до 6,9409 юаня за долар. У результаті котирування остаточно затвердилися на мінімальному рівні, відповідному кінцю грудня 2016 року.

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Про це повідомляє ТАСС.

"При подальшому незначному падінні курсу стосовно долара юань може опинитися в діапазоні 10-річної давності, аналогічному червня 2008 року, коли женьміньбі виявився нижче позначки 6,9, яку знову подолав лише в грудні 2016 року", - йдеться в повідомленні.

На думку китайських аналітиків, останнім часом спостерігається збільшення розбіжностей" у монетарній політиці США і Китаю, на що накладаються тривожні настрої глобальних інвесторів, які прагнуть зберегти свій капітал від ризиків. Вони вважають, що в короткостроковій перспективі превалює тенденція до девальвація юаня продовжить існувати.

Незважаючи на те, що в перші місяці поточного року спостерігалося стійке зміцнення курсу (в січні середньомісячний показник становив 6,4364 юаня за долар, у лютому - 6,3161, у березні він залишився практично на незмінному рівні, у квітні знову зріс до 6,2975), у травні намітилася тенденція на зниження до 6,3757 юаня за долар, яка збереглася в червні (6,4555), посилилася за липень (6,7034) і серпень (6,8438), однак сповільнилася у вересні (6,8445).

За підсумками 2015 року юань подешевшав по відношенню до долара на 6%, в 2016 році - ще на 6,7%, оновивши кілька мінімальних значень за вісім з половиною років. За підсумками 2017 року він зміцнився до американської валюти на 6,2%.