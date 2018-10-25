ТОП-100 найбагатших українців багатіє в 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни

Сотня найбагатших українців сконцентрувала у своїх руках 37,5 мільярда доларів. Іншими словами, вони здатні одним махом погасити половину всього держборгу країни.

У 2018 році ТОП-100 найбагатших українців збільшили швидкість, з якою приростають їх сумарні статки - з торішніх +33% до нинішніх +43%.

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Про це повідомляє Новое время.

Зазначається, що сотня найбагатших співвітчизників, яку щороку розраховує видання, сконцентрувала в своїх руках 37,5 мільярда доларів. Іншими словами, всього лише 100 українців здатні одним махом погасити половину всього держборгу країни.

"Стати вітчизняним мільярдерам та мультимільйонерам ще багатшими допомогла сприятлива ситуація на світових сировинних біржах, що відображає зростання споживання металургійної і залізорудної продукції. Сировина - це українське все: одразу сім осіб з числа тих десяти, які посіли перші місця в рейтингу ТОП-100, контролюють активи, що виробляють продукцію з низькою доданою вартістю", - йдеться в повідомленні.

Краще за інших скористався ринковою кон'юнктурою Рінат Ахметов - беззмінний №1 рейтингу найбагатших співвітчизників. Завдяки зростаючому попиту на метали його статки зросли одразу на 76 %. А якщо говорити в абсолютних цифрах, то власник СКМ за рік став багатшим на 5,3 мільярда доларів.

Цьогоріч до рейтингу ТОП-100 найбагатших потрапили семеро нових фігурантів. Найбагатший з них - Володимир Галантерник, якому підвладний знаменитий ринок Привоз, а також зона відпочинку Аркадія-Сіті та низка будівельних компаній. Новачок одразу ж виліз на 30-е місце рейтингу зі 155 мільйонами доларів.

Також у рейтинг найбагатших співвітчизників вперше потрапили сім'я Габович і брати Супруненко. Основні активи цих фінансово-споріднених структур - нерухомість у центрі Києва. Це дозволило Габовичам опинитися на 94-му місці в списку 100 найбагатших, а братам Супруненко - на 97-м.

До рейтингу вперше потрапили і два столичних забудовника - Максим Микитась та Володимир Зубик. Перший - як співвласника компанії Укрбуд, другий - компанії Інтергал-буд.

Ще одна пара новачків Топ-100 - В'ячеслав Клімов та Володимир Поперешнюк, власники компанії Нова пошта, найбільшого приватного поштового оператора у країні.