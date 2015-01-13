Гонтарева завтра повинна пояснити Раді ситуацію на валютному ринку

У середу парламент має заслухати голову Національного банку України Валерію Гонтареву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат України Микола Томенко (фракція “Блок Петра Порошенка”).

Він зазначив, що фракція БПП пропонує в середу заслухати голову Національного банку Валерію Гонтареву.

“Це історична зустріч, я сподіваюся. Нарешті ми її (йдеться про голову НБУ — УНІАН) побачимо”, - наголосив Томенко.

Читайте такожНБУ обіцяє банкам, які відмивають гроші, "ліквідацію за прискореною процедурою"При цьому він сказав, що треба “спільно послухати і зрозуміти як діє національна валюта”.

“Не зрозуміємо, то будемо приймати кадрові рішення”, - повідомив Томенко.