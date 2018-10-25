МВФ вважає важливим зберігати досягнуту стабільність в Україні

Це необхідно для сприяння зростанню і процвітанню в країні.

Останні чотири роки продемонстрували, що Україна рухається в правильному напрямку, однак важливо зберегти досягнуту макроекономічну стабільність для сприяння зростанню і процвітанню в країні.

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Про це повідомляється на сайті Міжнародного валютного фонду з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

"Хороша макроекономічна політика за останні чотири роки допомогла знизити економічні диспропорції і вивести економіку України з важкої рецесії. Центральний банк робить все можливе, щоб зосередитися на зниженні інфляції та забезпеченні зовнішнього балансу, - наводяться в повідомленні слова Люнгмана. - Уряд успішно скоротив бюджетний дефіцит, державний борг тепер скорочується".

Він зазначив, що важливо продовжувати ці реформи для зміцнення економіки і залучення таких необхідних інвестицій.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 мільярда доларів, яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити до 8 мільярдів доларів фінансування від міжнародних партнерів.