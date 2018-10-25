"Банкомзв'язок" презентував новий мобільний термінал для швидкого паспортного контролю

23 жовтня в рамках виставки "Безпека 2018" відбувся семінар "Інновації у сфері біометричного контролю для України". Департамент систем прикордонного контролю АТ "Банкомзв'язок" презентував систему фіксації біометричних даних для Державної прикордонної служби України, розроблену та впроваджену спеціалістами компанії в 2017 році.

Захід відкрив Едуард Щучик - радник директора компанії "Банкомзв'язок". На презентації також були присутні Олександр Грянка, директор Департаменту систем прикордонного контролю АТ "Банкомзв'язок", Іван Зайченко, комерційний директор Департаменту систем прикордонного контролю та Конрад Пйотровскі, директор з продажу Групи оперативного управління урядовими програмами французької компанії "Gemalto".

На семінарі гостям презентували новітню технологічну розробку компанії "Банкомзв’язок" - мобільний термінал ВРТ800, як один з інструментів для біометричного контролю.

"В кінці 90-х прикордонникам для здійснення паспортного контролю доводилось використовувати паперові журнали. Згодом нашими спеціалістами була розроблена система з кількох серверів та робочих місць, куди інспектор мав змогу вносити дані та перевіряти за обліковими базами даних вже в автоматичному режимі", - прокоментував О.Грянка, директор департаменту систем прикордонного контролю АТ "Банкомзв'язок".

Мобільний термінал ВРТ800 оснащено потужною батареєю, якої вистачає на 8-12 годин роботи - тобто на оформлення кількох потягів. Його можна використовувати на будь-якому пункті пропуску, процес оформлення займає не більше 20 секунд. В Україні він використовується переважно в пунктах пропуску залізничного сполучення.

"Над терміналом ВРТ800 наша компанія працювала близько 5 років, - розповідає Олександр Грянка. - Ми тестували різні рішення розробників з ЄС та США, але існуючі пристрої не задовольняли усіх потреб ДПСУ. Проаналізувавши всі вимоги, спробували створити власний пристрій з нуля. Спочатку це були прототипи та тестові зразки, які ми моделювали та навіть друкували на 3D-принтерах. Шляхом багатьох досліджень та завдяки постійному технологічному вдосконаленню, у 2017 році був презентований ВРТ800, який успішно пройшов усі випробування ДПСУ".

Власну розробку компанії "Банкомзв'язок" BPT800 використовують інспектори ДПСУ у більш як 200 пунктах пропуску через державний кордон України. Він поєднав у собі сучасні технології світових виробників.

Крім того партнери АТ "Банкомзв'язок", компанія "Gemalto", продемонстрували технологію, за допомогою якої можна ідентифікувати людину у натовпі (LFIS) та систему експертного аналізу біометричних даних (Criminal AFIS). Враховуючи успішний досвід співпраці, компанія «Банкомзв’язок» вже готова впровадити представлені системи в Україні разом з французькими партнерами.

“Близько трьох мільярдів людей використовують продукцію нашої компанії у платіжних картках, смартфонах, тощо - навіть не підозрюючи про це - сказав під час презентації Конрад Пйотровскі, директор з продажу, Група оперативного управління Урядовими Програмами, компанія "Gemalto". - З компанією "Банкомзв'язок" ми почали співпрацювати три роки тому. Торік ми допомагали їм впроваджувати систему фіксації біометричних даних для Державної прикордонної служби України. Проект був дуже захоплюючим, але з дуже коротким терміном для реалізації. Високий професіоналізм наших співробітників та наших колег з компанії "Банкомзв'язок" допоміг нам подолати цей непростий виклик”.