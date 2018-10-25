Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні до 10,1%

Водночас, регулятор підвищив прогноз зростання економіки на 3,4%.

Національний банк оновив макроекономічні прогнози, погіршивши прогноз споживчої інфляції в Україні у 2018 році до 10,1% з 8,9%, прогнозованих раніше.

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Згідно з матеріалами НБУ, регулятор зберіг прогноз зростання реального ВВП України у 2018 році на 3,4%, у 2019 році - на 2,5%, у 2020 році - на 2,9%.

Крім 2018 року, прогноз інфляції погіршено і на 2019 рік - до 6,3% з 5,8%, прогнозованих раніше.

Прогноз інфляції на 2020 рік залишився незмінним - на рівні 5%.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2018 року в річному вираженні - до другого кварталу 2017 року - до 3,8% з 3,6% відповідно до оперативних даних, оприлюднених у серпні.

Інфляція в Україні у вересні 2018 року в річному вираженні – порівняно з вереснем 2017 року – становила 8,9%, сповільнившись з 9% місяцем раніше.