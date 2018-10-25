Облікова ставка в Україні залишилась на рівні 18% річних

Ставка зберігається після підвищення двічі поспіль - у липні до 17,5% і у вересні до 18% річних.

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 18% річних після підвищення ставки двічі поспіль - у липні до 17,5% і у вересні до 18% річних.

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Як зазначається в матеріалах НБУ, у вересні споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі, перевищивши як верхню межу цільового діапазону (6,5% ± 2 п.п. на кінець третього кварталу), так і липневий прогноз регулятора (8,3%).

Відзначається, що фундаментальний інфляційний тиск залишається істотним, тому що на ціни тисне збереження значного внутрішнього попиту і подальше зростання виробничих витрат, а також ослаблення обмінного курсу гривні до долара і стрімке зростання світових цін на нафту протягом останніх місяців.

«Зазначені чинники, а також наближення наступного року подвійних виборів в Україні тиснули на інфляційні очікування. Зокрема, настрої населення погіршилися. Інфляційні очікування бізнесу, банків і фінансових аналітиків залишаються значними і суттєво перевищують інфляційні цілі Національного банку», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у вересні підвищив облікову ставку до 18% річних, при цьому ставка була підвищена вдруге поспіль - після підвищення у липні до 17,5% річних.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.