НБУ очікує першого траншу за новою програмою МВФ цього року

Рішення про надання фінансування затверджується Радою директорів Фонду.

Національний банк України очікує отримання першого траншу в рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом цього року.

Читайте такожМВФ вважає важливим зберігати досягнуту стабільність в Україні

Як повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій в ході брифінгу, рішення про надання фінансування затверджується Радою директорів Фонду.

"Ми очікуємо, що воно буде в грудні місяці, і ми можемо отримати транш ще цього року", - сказав він.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 мільярда доларів, яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити до 8 мільярдів доларів фінансування від міжнародних партнерів.