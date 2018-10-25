Вперше за два роки Tesla зуміла вийти на чистий прибуток

Tesla завершила третій квартал 2018 року з чистим прибутком в розмірі 311,5 мільйона доларів.

Американський виробник електромобілів Tesla завершив липень-вересень 2018 року з чистим прибутком в розмірі 311,5 мільйона доларів або 1,75 долара на акцію.

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Про це повідомляє Росбалт.

"Це стало несподіванкою для ринку і сталося вперше за 2 роки. Виручка компанії за підсумками III кварталу становить 6,8 мільярда доларів, або 2,90 долара на акцію, тоді як аналітики з Уолл-стріт прогнозували виручку в розмірі 6,33 млрд доларів і чистий збиток 0,19 долара на акцію.

У квітні засновник Tesla Ілон Маск спрогнозував, що компанія стане прибутковою і в III і IV кварталах 2018 року і їй більше не доведеться залучати нове фінансування. За підсумками III кварталу вільний грошовий потік Tesla становить 881 мільйон доларів. У IV кварталі 2018 року компанія також розраховує отримати прибуток.

При цьому Tesla обнадіяла інвесторів, заявивши, що виробничі показники покращаться за рахунок скорочення кількості часу для створення Model 3, яка вже знизилася на більш ніж 30% з II за III квартали, і на збірку "бюджетної" Tesla потрібно менше часу, ніж для седана Model S і спорткара Model X.

Виробник електромобілів з усіх сил намагається наростити виробництво Model 3: на початку жовтня повідомлялося, що за квартал було поставлено 53 239 автомобілів. Tesla планувала вийти на виробництво в середньому 5 тисяч авто на тиждень, але заявила, що поставила понад 5 300 авто за останній тиждень кварталу.