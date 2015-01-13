Рада відхилила закон «попередників» про спрощення ліквідації бізнесу

Верховна Рада підтримала пропозицію президента України про відхилення прийнятих парламентом 13 травня 2014 року змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» щодо спрощення процедури припинення діяльності юридичних осіб і фізосіб-підприємців.

За відповідне рішення проголосувало 236 народних депутатів при необхідних 226.

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Під час доповіді про пропозиції президента в парламенті заступник міністра юстиції Ігор Бондаренко зазначив, що прийнятий в червні минулого року закон не відповідає вимогам Цивільного кодексу і викликає ряд процедурних складнощів.

«Закон не відповідає багатьом нормам чинного законодавства... Пропонуємо його скасувати», - заявив Бондаренко.

У той же час, голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк зазначив, що комітет також рекомендує відхилити зазначений закон.

«Комітет розробив і зареєстрував у парламенті альтернативний законопроект. Тому ми просимо підтримати рішення комітету і відхилити закон (про спрощення процедури припинення діяльності юридичних осіб - УНІАН)», - сказав Галасюк.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 13 травня 2014 року прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявочним принципом».

Законом визначалося, що в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про фізичну особу-підприємця, зокрема, дані про здійснення (припинення) підприємницької діяльності, дані щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

При цьому виключалася необхідність збереження відомостей про дату надходження з органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ.