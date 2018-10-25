Суд скасував арешт акцій Промінвестбанку в рамках "кримського" позову екс-глави ПриватБанку і ще 18 компаній

За рішенням суду, арешт майна Промінвестбанку є неправомірним, оскільки боржником є Російська Федерація в особі Міністерства юстиції РФ.

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу Промінвестбанку (ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк») на дії приватного виконавця щодо арешту активів банку в рамках рішення Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року. Тоді йшлося про арешт акцій українських "дочок" російських банків за участю держави, серед яких був і Промінвестбанк.

Як ідеться у рішенні суду, ухваленому 22 жовтня, арешт майна боржника є неправомірним та підлягає скасуванню, оскільки ПАТ «Промінвестбанк» не є боржником у даному виконавчому провадженні, а боржником є Російська Федерація в особі Міністерства юстиції РФ.

"За змістом ЗУ «Про виконавче провадження», сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Боржник визначений виконавчим документом, в даному випадку ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 р. Відповідно до зазначеного рішення боржником є Російська Федерація в особі Міністерства юстиції Російської Федерації. ПАТ «Промінвестбанк» не є боржником у виконавчому провадженні, а тому постанови про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на майно не відповідають вимогам закону, а приватний виконавець діяла не в порядку та не у спосіб передбачений ЗУ «Про виконавче провадження». З урахуванням викладеного просило визнати неправомірними та скасувати постанови про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на майно", - йдеться у рішенні.

Також суд дійшов висновку, що накладаючи арешт на майно та змінивши при цьому боржника, приватний виконавець вийшов за межі своїх повноважень.

"Відповідно до абзацу 2 ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження» боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов'язок щодо виконання рішення. Апеляційним судом м. Києва в ухвалі від 05.09.2018 р. чітко вказано боржника у виконавчому документі - Російська Федерація в особі Міністерства юстиції", - йдеться у рішенні суду.

У рішенні суду також уточнюється, що Київський апеляційний суд почав функціонувати 3 жовтня 2018 року і був заснований замість ліквідованих Апеляційного суду Києва і Апеляційного суду Київської області.

Таким чином, розгляд справ і матеріалів, які перебували у провадженні ліквідованих судів, з урахуванням нового автоматичного розподілу справ здійснюється Київським апеляційним судом.

Нагадаємо, у вересні Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про арешт акцій працюють дочірніх структур російських державних банків в Україні - «Промінвестбанку», «Ощадбанку» і «ВТБ Банку».

Як випливає з рішення, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, також цим банкам заборонені ліквідація або реорганізація, відчуження рухомого і нерухомого майна.

Відзначається, що рішення прийнято за заявою екс-глави правління ПриватБанку Олександра Дубілета і 18 компаній, обґрунтованого рішенням Арбітражного суду в Гаазі (Королівство Нідерландів) про стягнення з Російської Федерації компенсації за незаконно експропрійоване нерухоме майно.

Також повідомляється, що рішення суду підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржене у Верховному Суді протягом тридцяти днів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний арбітраж в Гаазі в лютому 2017 постановив, що Росія несе відповідальність згідно двостороннього інвестиційного договору між Україною і РФ за порушення прав інвесторів у Криму в період після підписання Росією нормативних актів, якими вона включила цю територію до складу Федерації.

З березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.