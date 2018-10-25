Мінекономрозвитку ініціює легалізацію криптовалют в Україні

Міністерство підготувало відповідну концепцію з терміном реалізації до 2021 року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціює ухвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів, метою якої є створення зрозумілих умов для ведення діяльності в сфері віртуальних активів і віртуальних валют (криптовалют) для їх легалізації. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

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Згідно з повідомленням, концепція пропонує на законодавчому рівні визначити основні терміни, що стосуються «віртуальної валюти» («криптовалюти»), «віртуальних активів», «ICO/ITO», «майнінгу», «смарт-контракту» і «токену», а реалізувати її планують до 2021 року в два етапи.

На першому етапі реалізації концепції, в 2018-2019 роках, пропонується визначити правовий статус криптовалюти, а також визнати суб'єкти господарювання, які надають послуги з обміну криптовалюти на традиційні валюти й навпаки.

На другому етапі, в 2020-2021 роках, передбачається визнати провайдерів гаманців-зберігачів віртуальних валют суб'єктами первинного фінансового моніторингу та розробити спеціальні законодавчі акти щодо врегулювання використання віртуальних активів, смарт-контрактів та токенів.

«Реалізація концепції дозволить, зокрема, захистити права споживачів у сфері віртуальних активів і віртуальних валют, юридично класифікувати діяльність. Учасники ринку отримають можливість користуватися банківськими послугами, офіційно залучати іноземні інвестиції, проводити ICO/ITO як українські компанії, укладати смарт-контракти та здійснювати бартерні операції з обміну товарів (послуг) на віртуальні валюти», - сказано в повідомленні.

У Мінекономрозвитку зазначили, що легалізація криптовалют дозволить збільшити надходження до бюджету та надходження іноземної валюти в Україну, а також створити нові високооплачувані робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, загальний розмір сегменту майнінгу (процес, який дозволяє «емітувати» криптовалюти) криптовалют в Україні перевищує 100 млн дол. США на рік. Голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко наприкінці січня закликав уряд сприяти розвитку майнінгу в Україні, відокремивши цю діяльність від законодавчого регулювання криптовалют.

Довідка УНІАН. Майнінг - комп'ютерний обчислювальний процес, який дозволяє «емітувати» криптовалюти. Майнінг являє собою процес запису транзакцій з біткоінами (або іншими криптовалютами) в блокчейн, загальнодоступну базу даних за всіма операціями, яка відповідає за підтвердження транзакції.