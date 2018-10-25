Кабмін затвердив механізм контролю товарів на митниці за принципом «єдиного вікна»

Уряд затвердив перелік товарів і документів для документального контролю.

Кабінет міністрів України затвердив механізм офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, за принципом «єдиного вікна».

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, уряд затвердив перелік товарів, які підлягають офіційному контролю під час ввезення на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, а також перелік документів та відомостей, які підлягають перевірці в ході попереднього документального контролю.

Відзначається, що відповідну постанову розроблено для реалізації відповідних змін до Митного кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, з 4 жовтня в Україні набув чинності закон про оптимізацію здійснення контрольних процедур під час переміщення товарів через митний кордон України та законодавчому запровадженні механізму «єдиного вікна» на митниці, спрощує процедури при митному оформленні товарів.