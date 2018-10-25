До України їдуть американські інвестори

На кінець жовтня заплановано візит першої офіційної торговельної місії США до України.

На кінець жовтня запланована перша офіційна торгова місія США до України, метою якої є пошук цікавих інвестиційних можливостей в Україні, в тому числі у вигляді участі в процесі приватизації державних підприємств.

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Про це йшлося на зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим, повідомив заступник міністра міжнародної торгівлі США Гілберт Каплан, передає прес-служба Мінекономрозвитку.

За словами Каплана, інвестиції в Україну є одним із важливих векторів уваги американського бізнесу.

«В кінці жовтня з метою пошуку цікавих інвестиційних можливостей в Україну відправляється перша офіційна торгова місія, яка включатиме 12 великих американських компаній. Вони ставлять за мету знайти для себе в Україні вигідні можливості для інвестицій, у тому числі із застосуванням приватизації, як одного з механізмів. Гілберт Каплан підкреслив, що це – перша сертифікована (офіційна) торговельна місія з США до України, і закликав українських колег якомога краще прийняти американські компанії», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) в першому півріччі зріс на 1,039 млрд дол.

За інформацією Держстату, за цей період надійшло 1,259 млрд грн нових інвестицій, але при цьому вибуло 278,7 млн дол., а позитивна переоцінка становила 58,6 млн дол.