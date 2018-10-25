Держкомпанія "Укргазвидобування" годуватиме робітників лазаньєю, різотто та курчатами табака

Компанія оголосила тендер на закупівлю послуг харчування для персоналу за 269,4 млн грн.

Дочірня компанія найбільшого газовидобувного підприємства «Укргазвидобування» - «Укрбургаз» оголосила тендер на закупівлю послуг з організації харчування для персоналу на бурових майданчиках з очікуваною вартістю 269,4 млн грн з лазаньєю, різотто і курчатами табака в меню.

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Про це йдеться в повідомленні в системі електронних закупівель Prozorro.

Згідно з повідомленням, тендер розбито на три лоти, перший - обслуговування бурових установок на території Харківської і Дніпропетровської областях за 112,24 млн грн, другий - Полтавської і Сумської за 103,3 млн грн, третій - Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської за 53, 87 млн грн.

Загалом 30 об'єктів по всій Україні.

Термін поставки послуг - упродовж 14 місяців після укладення договору.

У тендерну документацію також входить приклад меню, де вказано такі страви: кус-кус, рагу овочеве, рагу з баранини, люля-кебаб, рататуй, бургер, курчата табака, різотто й інші.

Крім того, потрібно забезпечити персонал бутильованою водою з розрахунком 3 літри на одну людину на добу і прибиранням прилеглої території.

Також зазначено, що середня кількість працівників на день становить 20 на одному об'єкті.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 26 листопада.

Як повідомляв УНІАН, голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко у ЗМІ заявляв, що вартість повного циклу видобутку газу компанією - від буріння, видобутку і до закриття свердловини може варіюватися від 180 до 250 доларів за тисячу кубометрів

За підсумками 2017 року «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. У 2018 році компанія планує видобути 16-16,5 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять чотири газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».