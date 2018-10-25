Долар в Україні продовжує дорожчати

Офіційний курс НБУ на 26 жовтня: 100 USD – 2833.5582 грн; 100 EUR – 3234.7900 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2833.5582 (25 жовтня – 2821.3097)

100 EUR – 3234.7900 (25 жовтня – 3213.1896)

У четвер, 25 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,35/28,37 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 8 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,27/32,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,3335 грн/дол.