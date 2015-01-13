В Україні затвердили всього 3% місцевих бюджетів

Станом на 12 січня в країні затверджено 356 місцевих бюджетів різних рівнів, що становить 3% їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, затверджено 3 обласні бюджети (Закарпатської, Івано-Франківської, Київської областей), 21 бюджет у містах обласного значення, 32 районних бюджети, 300 районних бюджетів у містах, містах районного значення, сільських, селищних.

З 669 місцевих бюджетів, які мають право на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, затверджено 56 місцевих бюджету, або 8,4%.

Читайте такожЯресько обіцяє, що децентралізація дасть місцевим бюджетам 45 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для ухвалення державного бюджету на 2015 рік. У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни до Бюджетного кодексу закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.