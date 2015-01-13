Обсяг відшкодувань ПДВ у грудні скоротився втричі

Обсяг відшкодувань податку на додану вартість суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України в грудні 2014 року скоротився у 2,6 разу - до 1,23 млрд грн проти 3,25 млрд грн в листопаді 2014 року, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби, розміщеному на сайті відомства.

За інформацією Держказначейства, найбільші обсяги відшкодування отримали підприємства Києва (402,3 млн грн), Луганської області (272 млн грн), Донецької області (195,2 млн грн), Одеської області (197,9 млн грн) та Запорізькій області (104,8 млн грн).

У корпоративному розрізі найбільші обсяги відшкодувань отримали Алчевський металургійний комбінат (271,9 млн грн), Одеський припортовий завод (197,2 млн грн) і Авдіївський коксохімічний комбінат (35,2 млн грн). Всього відшкодування отримали близько 500 підприємств по всій країні.

Раніше Державна фіскальна служба повідомила, що в цілому за 11 місяців 2014 року обсяг відшкодувань ПДВ склав 42,1 млрд грн. Середньомісячний обсяг відшкодувань ПДВ-платежів українським підприємствам становив близько 4,5-4,8 млрд грн. Платежі відшкодовувалися в середньому 2000 підприємств щомісяця. Зокрема, в листопаді ПДВ підприємствам було відшкодовано в розмірі 3,25 млрд, у жовтні - 4,79 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з законом про бюджет на 2015 рік загальний обсяг відшкодувань ПДВ підприємцям України запланований в обсязі 56,1 млрд грн. У 2013 році обсяг відшкодувань ПДВ становив 53,4 млрд грн.