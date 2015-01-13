Кабмін продовжив мораторій на перевірки бізнесу

Про це заявив під час селекторної наради в уряді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що такий мораторій діяв у другому півріччі 2014 року і продовжений на перше півріччя 2015 року.

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«Урядом запроваджено заборону на проведення перевірок на 2 роки для суб'єктів малого та середнього бізнесу. І я категорично попереджаю контролюючі органи про відповідальність за порушення цієї заборони, - сказав глава уряду. - Немає необхідності ходити до людей, особливо до тих, хто сам годує свої родини і дає роботу іншим. Крім того, Кабмін запровадив ще на півроку мораторій на проведення перевірок щодо всіх суб'єктів господарської діяльності. Ми в минулі півроку заборонили проведення перевірок суб'єктів підприємництва, тільки ДФС (Державна фіскальна служба - УНІАН) мала право. На наступні півроку також всіх суб'єктів підприємницької діяльності в Україні звільнено від перевірок, крім перевірок, які здійснюють Фіскальна служба і Фінансова інспекція».