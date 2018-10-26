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Аналітик спрогнозував стрибок курсу долара наступного тижня і назвав причини

07:53, 26 жовтня 2018
Фінанси
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Ілюстрація / REUTERS

Про це виданню «Обозреватель» повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На наступний тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн/$, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн/$", - розповів експерт.

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Основна причина зростання курсу долара до гривні - його суттєве зміцнення на світових ринках. Так, у середу євро знизився до долара нижче 1,13, і це мінімальне значення з середини серпня.

Крім того, в Україні в кінці місяця в результаті повернення ПДВ бізнесу традиційно зростає попит на долари. Експортери отримують гривні і виходять на ринок, щоб купити американську валюту.

Відзначимо, подорожчання долара восени спостерігається останні три роки. Попит на валюту, зокрема в результаті старту опалювального сезону, підвищується, тоді як пропозиція на ринку знижується (в зв'язку з закінченням сприятливого для аграріїв сезону).

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Теги: #Україна#курс долара