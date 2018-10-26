Українські порти втратили понад мільярд гривень через дії Росії в Азовському морі - Омелян

Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень.

Українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, пише "Радіо Свобода".

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«Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень. Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу. Середній час затримки (кораблів – ред.) досягає понад 30 годин, і це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи», – зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі.