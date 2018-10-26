Розкрадання $20 мільйонів «Ощадбанку»: суд призначив підозрюваним заставу на більш ніж 23 мільйони гривень

Вчора суд обрав запобіжні заходи всім 10 підозрюваним у справі.

Сумарний обсяг застави, призначеної підозрюваним у справі про розкрадання 20 млн доларів кредитних коштів "Ощадбанку", становить 23,31 млн грн. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро України.

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"25 жовтня Солом'янський районний суд Києва обрав 10 особам, підозрюваним у заволодінні 20 млн доларів США АТ "Ощадбанк", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі від 500 тис. грн до 7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ уточнили, що підозрюваних заступницю голови правління "Ощадбанку" та колишнього начальника управління проектного фінансування "Ощадбанку" зголосилися взяти на поруки народні депутати Тетяна Чорновол та Олена Масоріна, але суд на це не погодився.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав заступнику голови правління «Ощадбанку» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 млн грн, працівнику Департаменту корпоративного бізнесу «Ощадбанку» - тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн грн, керівнику ПрАТ «Креатив» - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 2 млн грн, двом працівникам ПАТ «Креатив Груп» - тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 2 млн грн та 550 тис. грн.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, серед 10 підозрюваних у справі – 2 чинних і 1 колишній працівник банку, які готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника; оцінювач, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком як забезпечення кредиту; 5 осіб - головний бухгалтер і працівники підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку підробили ряд документів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом їх переводу в безготівкову форму; син чинного народного депутата Станіслава Березкіна, який, за даними слідства, разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

САП вважає, що заволодіння 20 млн дол. державного банку було організоване народним депутатом та приведене до виконання його близькими родичами та бізнес-партнерами. Генеральному прокурору Юрію Луценку направлено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Сергія Березкіна.