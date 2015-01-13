Російський рубль впав нижче 66 за долар і 78 за євро

Курс долара на Московській біржі перевищив 66 рублів, курс євро зріс на 3,4 рубля до 78,1 рубля.

Рубль дешевшає на тлі падіння цін на нафту. Вартість бареля нафти Brent під час торгів у вівторок на біржі ICE в Лондоні впала на 4,3% до 45,39 долара, WTI - на 3,39% до 44,52 долара (станом на 10:50 мск), повідомляє ТАСС.

На початку торгів вівторка курс долара оновив максимум з 17 грудня і майже досяг 65 руб., піднявшись до позначки 64,98 руб. Станом на 10.25 мск курс долара на Московській біржі зріс на 1,55 руб. в порівнянні з рівнем закриття вчорашніх торгів, до позначки 64,72 руб., курс євро збільшився на 1,91 руб., до 76,59 руб.

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На думку головного економіста по Росії та Казахстану ING Дмитра Польового, домінуючим фактором, що робить тиск на рубль, залишаються ціни на нафту. "Майбутній податковий період здатний надати деяку підтримку рублю, однак без відновлення нафтових котирувань рубль, ймовірно, продовжить слабшати і далі. Стримати ослаблення рубля здатен лише директивний продаж валюти держкомпаніями, які перебувають під пильним контролем фінансової влади", - вважає експерт.