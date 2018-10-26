Мінфін заявив, що не планує урізати витрати держбюджету-2018

Видатки держбюджету здійснюються відповідно до планових показників.

Міністерство фінансів не планує коригування або секвестр (урізання видатків) державного бюджету України на 2018 рік.

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«Внесення змін до бюджету і здійснення секвестру бюджету не передбачається», - повідомили в прес-службі міністерства, коментуючи на вимогу УНІАН заяву Рахункової палати про невиконання плану надходжень до загального фонду держбюджету за січень-вересень на 93,6 млрд грн, або 11%.

Посилаючись на дані Державної казначейської служби, в Мінфіні зазначили, що за 9 місяців план доходів загального фонду держбюджету недовиконано на 2,8%, при цьому план надходжень до загального фонду держбюджету виконано з дефіцитом в сумі 11,4 млрд грн при плановому показнику 52, 6 млрд грн.

Також зазначається, що Мінфін постійно веде активну роботу по виходу на зовнішні ринки на вигідних для України умовах і по здійсненню зовнішніх запозичень відповідно до обсягів держбюджету.

«Видатки державного бюджету здійснюються відповідно до планових показників, визначених законом про державний бюджет», - підкреслили в міністерстві.

Довідка УНІАН. Згідно із заявою Рахункової палати, план надходжень до загального фонду державного бюджету за січень-вересень не виконано на 93,6 млрд грн, або 11,1%. У тому числі, план доходів загального фонду не виконано на 17,2 млрд грн, або 2,8%, план надходжень від запозичень - на 66,5 млрд грн, або на 32,9%, а план надходжень від приватизації держмайна виконано всього на 77,3 млн грн, або на 0,7%.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.