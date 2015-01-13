Яценюк порадив приймати місцеві бюджети, не очікуючи змін у держбюджет

Про це заявив під час селекторної наради в уряді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За його словами, місцеві бюджети, і особливо бюджет Києва і Київської області, повинні бути затверджені вже найближчим часом.

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«Ви маєте право самостійно, не чекаючи рішення уряду або Верховної Ради про держбюджет, без прийняття центрального бюджету, приймати свої бюджети. - заявив голова уряду. - Окремо хочу відзначити Київську область, яка прийняла рішення самостійно формувати бюджет області та бюджети більш низьких рівнів».

Прем'єр також зазначив, що впроваджений за рішенням Верховної Ради процес бюджетної децентралізації, передбачає право місцевих органів влади встановлювати податки і збирати їх.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні затвердили лише 3% місцевих бюджетів.