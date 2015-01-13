Банкіри домовилися з Нацбанком поки що не міняти правила гри на валютному ринку

Про це УНІАН повідомив на правах анонімності один з учасників традиційного наради в НБУ з керівниками найбільших банків.

«Обговорювали питання курсоутворення. Думки розділилися - одні підтримують вільне формування курсу, інші - за збереження чинної політики. Зараз формується «індикативний» курс за допомогою проведення щоденних аукціонів, і це стримує стрімкі коливання курсу. Поки що вирішили зупинитися на цьому», - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, така політика курсоутворення, найімовірніше, збережеться до кінця лютого - до очікуваного оголошення підсумків чергової місії Міжнародного валютного фонду, що працює в Києві.

У свою чергу, Національний банк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, посилаючись на підсумки наради з банкірами, підтвердив наміри найближчим часом не змінювати політику курсоутворення на валютному ринку.

«Учасники зустрічі погодилися з необхідністю продовження валютних аукціонів з метою індикативного визначення валютного курсу, який служить маяком для бізнесу і населення», - сказано в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, брак валюти в Україні на тлі накопичених боргів, дефіцитного держбюджету і збитків від втрати територій спровокував знецінення гривні щодо долара у 2014 році майже у 2 рази - новий історичний мінімум за офіційним курсом склав 15,85 грн/дол.

Курс гривні до долара на міжбанківському ринку минулого року з урахуванням комісійних платежів досягав 19 грн/дол., у т. ч. окремі котирування - 21 грн/дол., курси конвертації окремих банків за платіжними картками - 24 грн/дол.

У кінці 2014 року регулятор перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.