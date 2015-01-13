Сінгапурський консорціум інвесторів купив «Енергобанк»

Консорціум інвесторів, представлених компанією ES2 Holding (Сінгапур), підписав документи про придбання 99,7% акцій «Енергобанку», які належать Анатолію Данилицькому, через кіпрську компанію «Ройланс сервісез лімітед», повідомила прес-служба банку.

"13 січня 2015 консорціум інвесторів, представлених компанією ES2 Holding (Сінгапур), підписав документи про придбання прав власності на акції ПАТ «Енергобанк», що належать компанії Ройланс сервісез лімітед (Кіпр) із загальною часткою в статутному капіталі 99,7%, у бенефіціарного власника Анатолія Данилицького", - йдеться в повідомленні.

За словами представника інвесторів Грега Фішмана, інвестори після офіційного підтвердження угоди з боку Національного банку України мають намір приступити до додаткової капіталізації банку.

«Ми готові найближчим часом провести необхідні заходи щодо додаткової капіталізації банку. Ми плануємо залучити 100 мільйонів доларів США протягом наступних 18 місяців», - наводяться в повідомленні слова Фішмана.

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Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) в листопаді 2014 року порівняно з жовтнем зросла на 0,1 п. п. - до 32,2%.

У 2013 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася на 5,5 в.п. - до 34%.

Довідка УНІАН. «Енергобанк» створений у 1991 році і входить до групи невеликих банків. Основним акціонером банку з пакетом у 99,7% акцій, є компанія Roylance Services LLC Limited (Кіпр).