Мінекономрозвитку спрогнозувало, як розміщення євробондів вплине на курс гривні

Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 2 млрд дол.

Розміщення Україною єврооблігацій на суму 2 млрд доларів має позитивно вплинути на курс гривні. Про це сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов у коментарі УНІАН.

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«На курс гривні це може вплинути позитивно, тому що надходження в розмірі 2 млрд дол. в країну - це позитивний крок, це збільшення резервів Нацбанку, можливості для інтервенції тощо», - сказав Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 2 млрд дол.

Також було розміщено 5-річні облігації на 750 млн дол. з доходністю 9% річних і 10-річні на 1,250 млрд дол. з доходністю 75% річних.

Міністерство фінансів з 23 по 24 жовтня провело ряд зустрічей з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку і Бостоні в рамках підготовки до розміщення єврооблігацій.

Раніше, наприкінці серпня, Міністерство фінансів провело приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на 725 млн дол. США з терміном погашення в 2019 році під 9,1% річних.

Роком раніше, у вересні 2017 року, Україна успішно розмістила єврооблігації на 3 млрд дол. під 7,375% річних.

За інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України за зовнішнім державним боргом у четвертому кварталі поточного року становить еквівалент 610 млн дол., у 2019 році 5,849 млрд дол., у 2020 році - 6,009 млрд дол.