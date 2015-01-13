Україна поки не обговорювала обсяг кредитного траншу з МВФ - Яресько
16:43, 13 січня 2015Фінанси
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Україна поки що не обговорювала з Міжнародним валютним фондом питання обсягу кредитного траншу, який може бути отриманий нашою країною за підсумками роботи в Україні місії фонду.
REUTERS
Про це сказала журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.
«З МВФ іде процес переговорів. Розмов про конкретний транш поки що немає. Ми працюємо над тим, щоб пояснити бюджет, Бюджетний кодекс, податкові зміни та всі закони, які ми прийняли в кінці 2014 року», - сказала Яресько.
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