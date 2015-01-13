Україна поки не обговорювала обсяг кредитного траншу з МВФ - Яресько

Про це сказала журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«З МВФ іде процес переговорів. Розмов про конкретний транш поки що немає. Ми працюємо над тим, щоб пояснити бюджет, Бюджетний кодекс, податкові зміни та всі закони, які ми прийняли в кінці 2014 року», - сказала Яресько.

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