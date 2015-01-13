Гонтарева визнала, що в 2014 році монетарна політика НБУ була неприйнятною

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час першої цього року наради з керівниками найбільших банків, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Гонтарева нагадала, що минулого року центральний банк профінансував 40% доходів зведеного державного бюджету. «Така монетарна політика неприйнятна, навіть в умовах проведення воєнних дій. У 2015 році наша кредитно-грошова політика має бути більш зваженою», - сказала вона.

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На думку голови НБУ, в зв'язку з цим показовим є факт створення Ради фінансової стабільності, перше засідання якої відбулося 12 січня.

«До Ради фінансової стабільності увійшли представники НБУ, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, регуляторів ринків цінних паперів і фінансових послуг. Також на засідання були запрошені представники Міжнародного валютного фонду. Впевнена, що разом ми маємо знайти оптимальну формулу взаємодії й визначити пріоритети монетарної політики», - сказала Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Гонтарева на підсумковій прес-конференції наприкінці минулого року повідомила, що Нацбанк упродовж 2014 року шляхом викупу державних облігацій, перерахування свого прибутку і витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн.

За її словами, монетизація державного боргу Нацбанком була вимушеним і безальтернативним кроком, оскільки одержані кредити від міжнародних організацій були спрямовані на погашення колишніх боргів, при цьому МВФ не має наміру фінансувати військові витрати України, а ринки капіталу для нашої країни повністю закриті.

На думку ряду експертів, монетизація держборгу чинить тиск на національну валюту, яка впродовж 2014 року подешевшала щодо долара майже в 2 рази, відновивши історичний мінімум за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол., і для стабілізації гривні необхідно істотно урізувати витрати держбюджету.