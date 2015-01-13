Росія не вимагала від України достроково повернути $3 млрд кредиту - міністр фінансів

Про це повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Це всі юридичні питання. Але поки що такого (вимог - УНІАН) немає. З'являться претензії - попрацюємо», - сказала Яресько.

Читайте такожМосква заявила про виплату Україною $75,5 млн за облігаціями Януковича

Водночас вона висловила сподівання, що російська сторона і надалі не буде вимагати дострокового погашення кредиту. «Я сподіваюся, що прискорення не буде і все буде за графіком і пройде вчасно. У нас багато «якщо», але я розраховую, що все буде за планом», - сказала міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мінфін РФ заявив про наявність підстав вимагати від України дострокового повернення позики в $3 млрд.