Росія не вимагала від України достроково повернути $3 млрд кредиту - міністр фінансів
17:12, 13 січня 2015Фінанси
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Уряд Російської Федерації поки що не пред'являв Україні офіційних вимог про дострокове повернення кредиту в обсязі 3 млрд дол., виданого нашій країні у кінці 2013 року.
REUTERS
Про це повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.
«Це всі юридичні питання. Але поки що такого (вимог - УНІАН) немає. З'являться претензії - попрацюємо», - сказала Яресько.
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Водночас вона висловила сподівання, що російська сторона і надалі не буде вимагати дострокового погашення кредиту. «Я сподіваюся, що прискорення не буде і все буде за графіком і пройде вчасно. У нас багато «якщо», але я розраховую, що все буде за планом», - сказала міністр.
Раніше УНІАН повідомляв, що Мінфін РФ заявив про наявність підстав вимагати від України дострокового повернення позики в $3 млрд.
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