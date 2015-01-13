США обіцяють Україні $2 млрд за умови прогресу в реформах

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США, Сполучені Штати працюють разом з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну необхідною підтримкою у ході руху шляхом реформ, які повинні відновити економічну стабільність та закласти основу для стійкого зростання.

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У зв’язку з цим наголошується, що “в рамках міжнародних зусиль Сполучені Штати мають намір надати гарантії на кредит в сумі 1 млрд доларів уряду України в першій половині 2015 року за умови, якщо Україна підтримуватиме виконання програми реформ, яку вона погодила з Міжнародним валютним фондом”.

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“Якщо Україна продовжить досягати чіткого прогресу у виконанні програми реформ, а також якщо цього будуть підстави, Адміністрація (президента) США залюбки буде готовою, співпрацюючи з Конгресом, надати додаткові гарантії на кредит у сумі 1 млрд доларів наприкінці 2015 року – для повноцінної підтримки України у 2 млрд доларів у 2015 році”, - зазначається в повідомленні.