ВР направила на доопрацювання закон про внесення змін у Бюджетний кодекс

Як передає кореспондент УНІАН, направлення закону у профільний комітет на доопрацювання підтримали 270 народних депутатів за 226 необхідних.

У своїх пропозиціях президент запропонував, зокрема, встановити, що Міністерство фінансів України за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який грунтується на щорічному посланні президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах (на даний час - грунтується на Програмі діяльності Кабінету міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах).

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Крім того, він зазначає, що законом, який надійшов на підпис, передбачається доповнити статтю 24-1 Бюджетного кодексу України, якою врегульоване питання функціонування державного фонду регіонального розвитку, положенням про затвердження Кабінетом міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розподілу коштів зазначеного фонду по адміністративно-територіальним одиницям і відповідних програм та заходів.

Пропонований підхід, на думку президента, суперечить принципу самостійного і прозорого відбору місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування із залученням незалежних експертів і громадськості на конкурсній основі інвестиційних програм (проектів), які фінансуються за рахунок коштів згаданого фонду, а також визначеному на державному рівні принципу децентралізації влади.

Нагадаємо, 28 грудня Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін у Бюджетний кодекс», який передбачає бюджетну децентралізацію (№1557), необхідну для прийняття державного бюджету на 2015 рік.