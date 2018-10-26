Держбюджет України пішов у мінус на 7,4 мільярда

Роком раніше держбюджет був зведений з профіцитом майже 15 мільярдів гривень.

Державний бюджет України за січень-вересень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 7,330 мільярда гривень проти 14,977 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, зведений бюджет за цей період виконано з профіцитом на рівні 14,513 мільярда гривень, що в 3 рази нижче показника роком раніше у розмірі 41,633 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 47,850 мільярда гривень, що в 1,5 рази нижче показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.