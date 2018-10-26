Держборг України у вересні скоротився на $190 мільйонів

У гривневому еквіваленті держборг також скоротився - до 2,113 трильйона гривень.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за вересень скоротився в доларовому еквіваленті на 0,19 мільярда доларів, або на 0,3%, - до 74,66 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на 3,9 мільярда гривень, або на 0,2%, - до 2,113 трильйона гривень.

Згідно з наведеними даними, порівняно з показником на початок поточного року обсяг держборгу в доларовому еквіваленті знизився на 2,2%, у гривневому еквіваленті - на 1,4%.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік виріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті.

Кабінет міністрів 22 серпня прийняв трирічну стратегію управління держборгом, що передбачає зниження його до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП та оптимізацію структури боргу.