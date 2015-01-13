Україна цього року має виплатити зовнішнім кредиторам $11 млрд

«Загальний обсяг виплат у поточному році - лише прямих, за боргами, які не ми брали, становить 11 млрд дол. Нагадаю, що торік ми отримали 9 млрд дол., а 14 млрд дол. ми віддали», - сказав Яценюк.

При цьому він наголосив, що кошти, які Україна отримує в рамках фіндопомоги, не йдуть на фінансування пенсій чи армії. «З цими витратами ми повинні справлятися самі. А кошти допомоги йдуть на інші цілі. Основна їх мета - відновити фінансову стабільність в Україні і відновити довіру ринків до України. Основна мета - поповнити золотовалютні резерви Нацбанку, щоб стабілізувати валютний курс», - зазначив глава уряду.

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Він також нагадав, що, незважаючи на великий пакет фіндопомоги, виданий нашій країні в 2014 році, обсяг держборгу не змінився. «Коли я очолив уряд минулого року, у нас був борг в 73 млрд дол. Станом на поточну дату загальна сума держборгу, деномінована в доларах США, за рік не змінилася», - наголосив прем'єр-міністр.