Потенціал товарообігу України та Білорусі становить $10 мільярдів - Порошенко

Цьогоріч товарообіг між країнами має сягнути 5,3 мільярда доларів.

Президент України Петро Порошенко вважає, що потенціал товарообігу між Україною та Білоруссю становить близько 10 мільярдів доларів на рік.

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Про це він заявив під час першого Форуму регіонів України та Білорусі у білоруському Гомелі.

"Цього року ми сподіваємося, що це буде 5,3 мільярда, у наступному - не менше 7 мільярдів. А як ми з вами домовлялися, 10 мільярдів мало бути - для цього є всі підстави", - сказав Порошенко.

За його словами, збільшення товарообігу між країнами сприятиме відновлення експорту українського металопрокату до Білорусі, а також скасування обмежень на торгівлю сільськогосподарською продукцією і деревиною.

"Ми домовилися з Олександром Григоровичем (Лукашенко - УНІАН) доручити уряду створити робочу групу, щоб розчистити всі антидемпінгові обмеження, розчистити всі перепони, які заважають взаємній торгівлі", - сказав Порошенко, додавши, що така робоча група буде створена найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, товарообіг між Україною і Білоруссю в 2017 році становив 4,6 мільярдів доларів, продемонструвавши зростання на 20%.