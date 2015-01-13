Гривня закрила міжбанк на позначці 16,37 за долар
18:22, 13 січня 2015Фінанси
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У вівторок, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів підвищилися до 16,12/16,37 грн/дол. проти 16,18/16,43 грн/дол. на відкритті торгів.
Курс долара знизився до 16,37 від 16,43 на відкритті торгів / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги відбувалися активно.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,97/19,25 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2450/0,2490 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8878 грн/дол., до цього часу було укладено 158 угод, обсяг торгів склав 98,44 млн дол.
Вчора УНІАН повідомляв, що гривня на міжбанку знизилася до 16,38 за долар.
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