Гривня закрила міжбанк на позначці 16,37 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги відбувалися активно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,97/19,25 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2450/0,2490 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8878 грн/дол., до цього часу було укладено 158 угод, обсяг торгів склав 98,44 млн дол.

Вчора УНІАН повідомляв, що гривня на міжбанку знизилася до 16,38 за долар.