Гройсман заявив, що не допустить припинення доставки пенсій "Укрпоштою"

Гройсман запропонував менеджменту "Укрпошти" звільнитися у разі, якщо вони не згодні з важливістю цієї соціальної функції.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що не допустить, аби "Укрпошта" припинила доставляти пенсії українцям.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Серед іншого Гройсман запропонував менеджменту "Укрпошти" звільнитися у разі, якщо вони не згодні з важливістю цієї соціальної функції.

"Економити хай починають з себе – своїх заробітних плат. Якщо менеджмент "Укрпошти" не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу", – обурився прем’єр.

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Він додав: "ми призначали менеджмент на конкурсних засадах не для того, аби вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів".

Гройсман нагадав, що нещодавно в "Укрпошту" була призначена незалежна наглядова рада і Кабмін планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації та вплинути на керівництво компанії.

За словами прем’єра, якщо компанії не вистачає коштів – можна подумати над розвитком тих напрямків діяльності, які перетворять "Укрпошту" в прибуткову компанію і дозволять платити працівникам гідну зарплату.