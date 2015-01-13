ЄБРР в 2014 році збільшив обсяг інвестицій в Україну до 1,2 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку в 2014 році збільшив обсяг інвестицій в економіку України до більш як 1,2 млрд євро в рамках 36 проектів у державному і приватному секторах, що стало найбільшим річним обсягом фінансування за всю історію діяльності ЄБРР у нашій країні з 1993 року, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

За інформацією ЄБРР, значні інвестиції вкладено в сектори автомобільних доріг, транспортування газу, муніципальну та сільськогосподарську інфраструктуру, виробництво сільськогосподарської продукції. Більш як 300 млн євро спрямовано у фінансовий сектор та інфраструктурну галузь. У секторі агробізнесу клієнти отримали фінансування в обсязі понад 250 млн євро. Ще майже 160 млн євро було виділено на різні проекти в енергетиці, включаючи як традиційну, так і альтернативну.

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Банк також почав реалізацію спеціальної програми підтримки існуючих клієнтів обсягом 150 млн євро, яка допоможе їм задовольнити потреби в ліквідності й оборотному капіталі, а також подолати складнощі та обмеження, викликані фінансовою кризою і зниженням доступності зовнішнього фінансування.

Керівництво ЄБРР затвердило надання додаткового фінансування у розмірі 350 млн євро для завершення будівництва нового безпечного укриття в Чорнобилі на місці ядерної катастрофи. Крім того, акціонери затвердили створення мультидонорського рахунку для надання Україні допомоги в реформуванні економіки, поліпшенні бізнес-клімату та поверненні до стійкого зростання.

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Також банк відіграє ключову роль у плануванні та реалізації антикорупційних заходів в Україні, зокрема, антикорупційної ініціативи, в рамках якої була розроблена належна структура та ефективна правова база для інституту бізнес-омбудсмена і було призначено бізнес-омбудсмена. Фінансова підтримка цієї значної антикорупційної ініціативи забезпечується з мультидонорського рахунку.

Наприкінці минулого року ЄБРР відкрив у Львові свій другий український офіс, основною функцією якого буде надання підтримки малим і середнім підприємствам у формі галузевих експертних консультацій.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2015 року сукупний обсяг виділеного банком фінансування в Україні становив 10,4 млрд євро в рамках 344 проектів.