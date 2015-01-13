Місцеві бюджети не виконані за доходами в чотирьох областях

Місцеві бюджети в Україні за підсумками 2014 року не виконано за доходами у чотирьох областях, включаючи Луганську, Донецьку, Полтавську і Дніпропетровську, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно зі статистикою Мінфіну щодо виконання доходів місцевих бюджетів на 1 січня 2015 року, в Луганській області до держбюджету надійшло 2,439 млрд грн доходів, що на 25,4% нижче планового показника, у Донецькій області – 7,113 млрд грн доходів, або на 16,2% менше плану.

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Також невелике відставання від планових показників в Полтавській і Дніпропетровській областях - на 1,8% і 1,2% відповідно.

Бюджет столиці отримав 8,042 млрд грн доходів і виконаний на 100,3%.

Бюджети інших областей виконані в межах від 100 до 109%.

Дані щодо окупованої території АР Крим та Севастополя не наводяться.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з оперативними даними Держказначейства, до загального та спеціального фондів державного бюджету України за 2014 рік надійшло 406,9 млрд грн, що становить 91,8% від планового показника за цей період, недоотримання доходів становило 36,3 млрд грн.