Порошенко за місяць задекларував 35 мільйонів гривень доходу

Це в два рази більше, ніж він заробив за весь 2017 рік.

Петро Порошенко задекларував 34,8 млн грн та збільшив свої доходи з початку року до 125,3 млн грн.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій, пише theВabel.

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Президент отримав 28,8 млн доходів від продажу цінних паперів і корпоративних прав та ще 6 млн грн — як дивіденди від публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». З початку року Порошенко отримав від цього фонду 84,7 млн грн.

Крім того, з січня Порошенко отримав 11 млн грн від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку і 777 тис. грн доходу від продажу нерухомості. Таким чином, за поточний рік дохід Порошенка вже склав 125,3 млн грн. Це в 7,7 разів більше, ніж за весь 2017 рік (16,3 млн грн).