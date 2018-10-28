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Кабмін заклав в проект держбюджету 55 мільярдів гривень субсидій для населення

11:20, 28 жовтня 2018
Фінанси
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В проект держбюджету закладено 55 мільярдів гривень субсидій для населення / фото УНІАН

Кабінет міністрів заклав в проект державного бюджету України на 2019 рік обсяг субсидій для населення у розмірі 55 млрд грн, що перевищує цьогорічний фактичний показник і достатньо для забезпечення українських родин адресною допомогою.

Про це повідомляє секретаріат Кабміну із посиланням на заяву прем’єр-міністра Володимира Гройсмана в ефірі одного з телеканалів.

Він зауважив, що цього року кількість домогосподарств, які отримують субсидію, склала 6,9 млн грн. Наступного року цей показник залишиться, за прогнозами, в таких же межах. І вимушене підвищення ціни на газ, а отже, тепло і воду, не позначиться на величині оплати за комунальні послуги для тих, хто має субсидію.

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«Свою частинку родина, як платила, так і буде платити. Решту заплатить держава», - підкреслив глава уряду.

Гройсман також нагадав, що всім соціальним службам дано доручення – максимально виважено і уважно вирішувати проблеми людей. І навіть ті сім’ї, які не відповідають критеріям надання субсидій, але опинилися у скрутній ситуації, можуть звернутися до спеціальних комісій при органах соціального захисту.

«Є різні обставини, і їх потрібно враховувати. Основний критерій – доходи людей. Якщо вони невисокі – люди отримують підтримку», - зазначив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України опублікував рішення про підвищення з 1 листопада ціни на газ для населення на 23,5%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники МВФФ раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

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Теги: #держбюджет#субсидії на комуналку#держбюджет-2019