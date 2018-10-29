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Гривня зміцнила свої позиції щодо долара

09:30, 29 жовтня 2018
Фінанси
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НБУ зміцнив курс гривні \ фото УНІАН

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Про це йдеться в даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,06 грн.

В п'ятницю 26 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку установилися на рівні 28,32 - 28,34 грн\$.

26 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 грн\$.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,33 грн.

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Теги: #доллар#курс гривні