Гривня зміцнила свої позиції щодо долара

Українська нацвалюта відвоювала у долара 7 копійок.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на сьогодні на рівні 28,26 грн.

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Про це йдеться в даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,06 грн.

В п'ятницю 26 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку установилися на рівні 28,32 - 28,34 грн\$.

26 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 грн\$.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,33 грн.