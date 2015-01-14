Світовий банк у чотири рази погіршив прогноз спаду економіки Росії

Світовий банк (СБ) у чотири рази погіршив прогноз щодо динаміки ВВП Росії на 2015 рік за стабільно низьких цін на нафту: тепер очікується спад на 2,9% замість 0,7%, йдеться в доповіді СБ.

У кінці 2014 року міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв говорив, що, за попередніми даними, російська економіка в 2015 році може впасти на 3%, якщо ціна нафти буде триматися на рівні 60 доларів за барель. Поки, проте, нафту значно дешевша цього рівня. У вівторок ціни на Brent і WTI оновили мінімуми з березня 2009 року - 46,4 долара і 44,2 долара за барель відповідно.

Офіційний прогноз міністерства щодо динаміки ВВП РФ на цей рік - спад на 0,8% за середньорічної ціни нафти 80 доларів за барель, передає Прайм.

"Стійко низькі ціни на нафту послаблять економічну активність у країнах-експортерах", - прогнозує СБ. Зокрема, на думку банку, спад ВВП РФ у 2015 році становитиме 2,9%. У 2016 році російська економіка "насилу повернеться до позитивних показників": СБ очікує зростання на 0,1%.

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У 2014 році, за оцінкою Світового банку, зростання економіки РФ сповільнилося до 0,7%. На думку організації, напружені відносини з Україною, санкції і падіння цін на нафту наклалися на структурний спад, хоча в останньому кварталі 2014 року - після різкого спаду в середині року - девальвація рубля і зростання державних витрат підтримали експорт та промислове виробництво.