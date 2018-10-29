Товарообіг між Україною та США зріс на 16%

Експорт США зріс майже на 32%, а імпорт - на 11%.

Товарообіг між Україною та США в січні-серпні поточного року зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,6 млрд доларів США.

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Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час церемонії відкриття програми офіційної торгової місії США, яка прибула з візитом до України.

«Двостороння торгівля упродовж восьми місяців 2018 року зросла на 16% і становила майже 2,6 млрд доларів. Експорт до США зріс майже на 32%, а імпорт - на 11%», - сказав Кубів.

Варто зазначити, що торгова місія США в Україні представлена дванадцятьма компаніями, які представляють американське сільське господарство, енергетику, інфраструктуру та IТ-сектор.

Загалом у рамках роботи місії планується провести понад 60 зустрічей між представниками американського і вітчизняного бізнесу.

Як наголосила під час церемонії відкриття посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович, така місія є першою за останні десять років, що є підтвердженням того, що взаємини двох країн рухаються в правильному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) у першому півріччі зріс на 1,039 млрд дол.

За інформацією Держстату, за цей період надійшло 1,259 млрд грн нових інвестицій, але при цьому вибуло 278,7 млн дол., а позитивна переоцінка становила 58,6 млн дол.