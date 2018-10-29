До України прибула перша за десять років офіційна торгова місія США

Перший віце-прем'єр Кубів сподівається, що американський бізнес зацікавиться можливостями, що надаються Україною, а також візьме участь у приватизації держактивів.

До України прибула офіційна торгова місія США, що складається з дванадцяти компаній, які представляють американське сільське господарство, енергетику, інфраструктуру та IТ-сектор.

Читайте такожТоварообіг між Україною та США зріс на 16%

Як йшлося під час церемонії відкриття місії, триватиме вона два дні, за які планується провести більш як 60 зустрічей з представниками вітчизняного бізнесу.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів висловив надію, що американський бізнес зацікавиться не тільки можливостями щодо відкриття нових компаній в Україні, а й також візьме участь у процесі приватизації державних підприємств.

Як демонстрацією поліпшень умов ведення бізнесу Кубів повідомив про те, що за останні роки Україна скасувала понад 14 тисяч застарілих стандартів, а також про плани щодо впровадження євростандартів (по 1500 на рік), що має суттєво поліпшити інвестиційний клімат у країні.

За словами посла США в Україні Марі Йованович, місія є першою такою за останні десять років, що підтверджує поліпшення взаємин двох країн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) в першому півріччі зріс на 1,039 млрд дол.

За інформацією Держстату, за цей період надійшло 1,259 млрд грн нових інвестицій, але при цьому вибуло 278,7 млн дол., а позитивна переоцінка становила 58,6 млн дол.