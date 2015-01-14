Російський рубль падає слідом за нафтою

Курс євро під час відкриття торгів знову досяг позначки вище 78 руб. На максимумі, на відкритті 10:01 мск, він досяг позначки в 78,21 руб. за євро. Після цього курс різко знизився до позначки в 77,33 руб. за євро. Долар також досяг позначки в 66,44 руб., потім він знизився до показника 65,59 руб.

Це вище рівня закриття попереднього дня торгів, коли євро торгувався на позначці 77 руб., а долар - 65,3 руб. Однак показники на відкритті нижче максимумів, які були досягнуті 13 січня, повідомляє РБК.

Напередодні курс долара, торги яким відкрилися на позначці 63,93 руб., піднявся вище 66 руб. На максимумі він досяг позначки в 66,45 руб. за долар. Також під час торгів біржовий курс піднявся вище 77 руб. за євро. На максимумі він досяг позначки в 78,27 руб., однак до закриття торгів відбулося зниження до 77 руб.

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Офіційні курси долара і євро вчора, 13 січня, зросли на 2 руб. Офіційний курс долара з 14 січня становив 64,8425 руб., що на 2,1 руб. вище попереднього значення. Так дорого долар не коштував з 18 грудня 2014 року.

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Офіційний курс євро зріс на 2,42 руб. - з 14 січня він визначений ЦБ в 76,7735 руб. Це найвищий офіційний курс з 18 грудня 2014 року.