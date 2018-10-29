Nike подав до суду на українську компанію

Компанія Nike просить вилучити з обігу і знищити 1 520 пар взуття, імпортованих "Торгосферою" від китайської компанії Wenzhou land port international trade Co., ltd.

Американський виробник спортивного взуття і одягу – компанія Nike Innovate CV звернулася до Господарського суду Одеської області з позовом до української компанії "Торгосфера" щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, зокрема щодо заборони використання позначення NIKE.

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Як йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, суд прийняв рішення про відкриття провадження 24 жовтня.

Згідно з матеріалами суду, компанія Nike просить суд заборонити компанії "Торгосфера" нанесення позначення NIKE на продукцію, зберігання продукції з нанесеним позначенням, пропозицію продукції з нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт, експорт, реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Також, компанія Nike просить вилучити з обігу і знищити 1 520 пар взуття, імпортованих "Торгосферою" від китайської компанії Wenzhou land port international trade Co., ltd.

Підготовче засідання у справі призначено на 19 листопада.

Довідка УНІАН. Nike - американська компанія, всесвітньо відомий виробник спортивного одягу і взуття. Штаб-квартира знаходиться в місті Бівертон (Орегон, США). Бренд оцінюється в 10,7 млрд дол. і є найціннішою торговою маркою в спортивній індустрії. Компанія була заснована 25 січня 1964 року під назвою Blue Ribbon Sports, і офіційно стала Nike, Inc. 30 травня 1971 року.